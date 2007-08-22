Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 2 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
My Tiny Garden est sorti
Faites pousser votre bureauMy Tiny Garden est sorti sur sur PC, via Steam. Le jeu est développé par Frozen Logic Studio.
Il s'agit d'un jeu cosy, dans la lignée des machins garden dans lesquels vous gérez un petit jardin tranquillement, ajoutez des plantes, arrosez les fleurs, et j'en passe.
Vous allez cultiver non pas un véritable jardin, mais tout un tas de plantes; que vous pourrez positionner sur votre bureau. Un jeu qui tourne en fond de votre Windows, tandis que vous vaquez à vos occupations. Ça permet de le décorer et de vous occuper gentiment entre deux visios.
Achetez des plantes, des pots, des objets de décoration et faites du bureau de votre PC un endroit relaxant et... vivant.
Le jeu est proposé à moins de 5 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
- WWE 2K26 : nouveaux types de matchs, outils offensifs et améliorations du système de jeu
- The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars
- Swimpossible!, un jeu de sirène...
- Baladins, un RPG inspiré des jeux de plateau
- Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD