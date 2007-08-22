Dernières actus
Gog.com, encore les soldes du no...
(TEST) I Hate This Place (PC, PS...
Casinozer Casino vu par les joue...
Avis sur Unique Casino : tout ce...
Publié le Samedi 31 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Une semaine énormeSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Deep Rock Galactic est gratuit ce week-end
- Les jeux de société sont en soldes :
Tabletop Simulator
Root
Viracta
Wingspan
Risk
Gloomhaven
Les aventuriers du rail
Dune Imperium
Carcassonne
Monopoly
- Les jeux Amplitude Studios sont en soldes :
Humankind
Endless Space 2
Endless Legend
Dungeon of the Endless
Endless Dungeon
- Karma The Dark World
- Occupy Mars The Game
- Les jeux Fallout sont en soldes :
Fallout
Fallout 2
Fallout Tactics
Fallout 3
Fallout New Vegas
Fallout 4
- Grounded
- Kingdom's Deck
- Sunken Engine
- Les jeux Disney sont en soldes :
Alice in Wonderland
Tron
Disney Infinity
Cars
Indiana Jones and the Emperor's Tomb
Lego Indiana Jones
The Dig
Sam & Max Hit the Road
Loom
Escape from Monkey Island
Indiana Jones and the Infernal Machine
Monkey Island
Monkey Island 2
Indiana Jones et la dernière croisade
Maniac Mansion
Indiana Jones and the fate of Atlantis
Star Wars Jedi Knight
Dark Forces
Star Wars Racer
X-Wing vs Tie Fighter
Star Wars The Force Unleashed
Star Wars Knights of the Old Republic
Lego Star Wars
- Dead by Daylight
- No Rest for the Wicked
- GTA V
- Enshrouded
- Forza Horizon 5
- Phasmophobia
- Red Dead Redemption II
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD