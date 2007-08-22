Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 31 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Une semaine énorme

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Deep Rock Galactic est gratuit ce week-end
  • Les jeux de société sont en soldes :
    Tabletop Simulator
    Root
    Viracta
    Wingspan
    Risk
    Gloomhaven
    Les aventuriers du rail
    Dune Imperium
    Carcassonne
    Monopoly
  • Les jeux Amplitude Studios sont en soldes : 
    Humankind
    Endless Space 2
    Endless Legend
    Dungeon of the Endless
    Endless Dungeon
  • Karma The Dark World
  • Occupy Mars The Game
  • Les jeux Fallout sont en soldes :
    Fallout
    Fallout 2
    Fallout Tactics
    Fallout 3
    Fallout New Vegas
    Fallout 4
  • Grounded
  • Kingdom's Deck
  • Sunken Engine
  • Les jeux Disney sont en soldes : 
    Alice in Wonderland
    Tron
    Disney Infinity
    Cars
    Indiana Jones and the Emperor's Tomb
    Lego Indiana Jones
    The Dig
    Sam & Max Hit the Road
    Loom
    Escape from Monkey Island
    Indiana Jones and the Infernal Machine
    Monkey Island
    Monkey Island 2
    Indiana Jones et la dernière croisade
    Maniac Mansion
    Indiana Jones and the fate of Atlantis
    Star Wars Jedi Knight
    Dark Forces
    Star Wars Racer
    X-Wing vs Tie Fighter
    Star Wars The Force Unleashed
    Star Wars Knights of the Old Republic
    Lego Star Wars
  • Dead by Daylight
  • No Rest for the Wicked
  • GTA V
  • Enshrouded
  • Forza Horizon 5
  • Phasmophobia
  • Red Dead Redemption II
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
