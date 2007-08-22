(TEST) Hot Wheels Let's Race Ultimate Speed (PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation)

Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour enfants

J'avoue que chaque année, la sortie d'un nouveau jeu Hot Wheels est un petit péché mignon auquel j'ai du mal à résister. Je n'ai jamais été particulièrement fan de la marque (à mon époque, c'était les voiture Majorette), mais l'idée de piloter une petite voiture, dans un décor familier, genre une maison, est un vrai plaisir. Et comme les jeux sont bons, et bien aucune raison d'y résister.Cette année encore, un nouveau Hot Wheels débarque.Et j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Je n'en avais même pas entendu parler... Et pour cause ! Il ne s'inscruit pas dans la lignée des précédents mais se destine directement aux enfants, puisqu'il est basé sur la série d'animation Hot Wheels Let's Race.Pour le meilleur ou pour le pire ?