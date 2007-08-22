Dernières actus
(Noël) L.O.L. Surprise! OMG Eye...
(Noël) Carrera Hybrid Devil Dri...
Apes Warfare : un jeu tactique a...
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer
Sans doute parce que vous êtes trop cons pour le comprendre par vous-mêmesEncore, une fois, on vous rappelle que le jeu Screamer est un reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. C'est un jeu de courses typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90. Prévu pour 2026, ce reboot est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre.
Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios. Il est prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Mélant courses et combat, le jeu vous emmène dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais... euh... et je pourrais rajouter plein de mots comme ça, encore longtemps, mais ça devrait suffire à vous donner une idée générale.
Cette fois-ci, cette nouvelle vidéo dévoile les mécaniques principales de gameplay. L'accent est mis sur l'Echo System. Il s'agit d'un système s'articulant autour de deux ressources, Sync et Entropy.
Ces ressources servent à se défendre, booster le véhicule ou attaquer ses adversaires.
Si vous voulez en savoir plus, hop, regardez la vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)