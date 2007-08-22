Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer

Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sans doute parce que vous êtes trop cons pour le comprendre par vous-mêmes

Encore, une fois, on vous rappelle que le jeu Screamer est un reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. C'est un jeu de courses typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90. Prévu pour 2026, ce reboot est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre.Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios. Il est prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Mélant courses et combat, le jeu vous emmène dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais... euh... et je pourrais rajouter plein de mots comme ça, encore longtemps, mais ça devrait suffire à vous donner une idée générale.Cette fois-ci, cette nouvelle vidéo dévoile les mécaniques principales de gameplay. L'accent est mis sur l'Echo System. Il s'agit d'un système s'articulant autour de deux ressources, Sync et Entropy.Ces ressources servent à se défendre, booster le véhicule ou attaquer ses adversaires.Si vous voulez en savoir plus, hop, regardez la vidéo.