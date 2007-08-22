Dernières actus
Choisir le bon jeu : Comprendre ...
(TEST) Hot Wheels Let's Race Ult...
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Devil Jam, le hack'n slash à coups de guitare, est sorti
Mon riff dans ta faceDevil Jam est un hack'n slash musical développé par le studio belge Rogueside Games. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 8 €
Il sortira aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch à une période encore indéterminée.
Vous allez incarner un musicien trompé par le diable, qui se retrouve en enfer.
Piegé dans l'Outre-monde, vous allez enchaîner les riffs et défoncer les hordes de démons fanatiques, les rivaux, la foule en colère...
Votre but est de devenir le plus grand des musiciens de métal de l'enfer. L'immortalité est peut-être au bout du voyage...
Les combats se font, comme on peut s'en douter, en rythme... différentes armes et pouvoirs seront disponibles, pour parvenir à vos fins, avec une (quasi) infinité de combinaisons possibles...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)