Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) PachaLama
Quand lama fâché...Dans un décor en 3D, Pachalama vous emmène dans la cordillère des Andes et vous transforme en lama. Chaque joueur joue une de ces bestioles cracheuse. Mais ici, pas de jet de salive à envoyer à ses adversaires.
Vous devez traverser la montagne, des champs jusqu'à la ville, pour échanger des fèves de cacao contre des légumes, du poisson.
Attention à ne pas perdre de marchandise (quand on fait un double), à éviter de se faire voler sa marchandise et d'être le premier à ramener les 3 marchandises nécessaires pour faire une offrande à votre Dieu.
Un jeu de courses de lama, en quelque sorte, plutôt amusant, avec des parties assez rapides, qui se joue entre 2 et 4 joueurs.
Pour être tout à fait honnête, avant de lancer une partie, tout le monde était assez sceptique quant au côté fun du jeu. Et en fait, tout le monde a passé un bon moment. Pachalama est un petit jeu très familial, très agréable, idéal pour une petite partie avant d'aller au lit ou pour s'occuper lors d'un après-midi pluvieux. Un joli cadeau, en somme.
Éditeur : Nathan
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 24,90 €
