Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va saigner

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – HOT TO GO!

Lewis Capaldi – Wish You The Best

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Coldplay – ALL MY LOVE

Noah Kahan – Stick Season

Benson Boone – Slow It Down

Theodort - Wayeh

Selena Gomez - Single Soon

Aya Nakamura – Copines

Pierre Garnier – Ceux qu'on était

Louane – La pluie

Soprano – Mon précieux

Let’s Sing 2026 est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (compatible NS2). Le jeu de karaoké que tout le monde attend chaque année est enfin là.40 nouveaux titres vous attendent pour la nouvelle fournée... La version française vous résreve quelques surprises françaises, bien entendu, avec des chansons d'Aya Nakamura, Louane, Soprano ou Pierre Garnier...A chanter, comme d'habitude, en solo, en versus, en équipe... Jusqu'à 4 joueurs, 4 modes de jeux et plus de 180 chansons à débloquer via un abonnement VIP (1 mois offert dans le jeu).Quelques exemples de chansons qui sont incluses et qui vont vous faire saigner les oreilles :