Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Let’s Sing 2026 est sorti
On va saignerLet’s Sing 2026 est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (compatible NS2). Le jeu de karaoké que tout le monde attend chaque année est enfin là.
40 nouveaux titres vous attendent pour la nouvelle fournée... La version française vous résreve quelques surprises françaises, bien entendu, avec des chansons d'Aya Nakamura, Louane, Soprano ou Pierre Garnier...
A chanter, comme d'habitude, en solo, en versus, en équipe... Jusqu'à 4 joueurs, 4 modes de jeux et plus de 180 chansons à débloquer via un abonnement VIP (1 mois offert dans le jeu).
Quelques exemples de chansons qui sont incluses et qui vont vous faire saigner les oreilles :
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Chappell Roan – HOT TO GO!
- Lewis Capaldi – Wish You The Best
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Coldplay – ALL MY LOVE
- Noah Kahan – Stick Season
- Benson Boone – Slow It Down
- Theodort - Wayeh
- Selena Gomez - Single Soon
- Aya Nakamura – Copines
- Pierre Garnier – Ceux qu'on était
- Louane – La pluie
- Soprano – Mon précieux
