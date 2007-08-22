Dernières actus
1000xRESIST est sorti sur PS5 et...
L’évolution des jeux de carte...
(TEST) Acer Predator Helios Neo ...
Retour à Silent Hill : découvr...
Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de novembre
Quelques belles petites chosesTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Dead Static Drive (Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Premium
- Egging On (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Whiskerwood (PC) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Voidtrain (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 7 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- Great God Grove (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console et PC) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- Pigeon Simulator (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- Winter Burrow (Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console et PC) - le 14 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Age of Empires IV: Dynasties of the East – Disponible dès aujourd’hui
- Lost in Random: The Eternal Die – Mise à jour « Wager’s Gauntlet » – Disponible dès maintenant
- Stellaris: Console Edition – Mise à jour Xbox Series X|S – 6 novembre
- Superball (Cloud, Console et PC) – Disponible dès maintenant
- Sea of Thieves (Cloud, Console et PC) – Disponible dès aujourd’hui
- Smite 2 (PC et Xbox Series X|S) – 5 novembre
- Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Console et PC)
- Football Manager 2024 (PC)
- Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console et PC)
- Frostpunk (Cloud, Console et PC)
- Spirittea (Cloud, Console et PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Cloud, Console et PC)
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Cowboy Life Simulator sortira le 26 novembre
- The Guild - Europa 1410 s'offre un developer diary
- Participez à la bêta ouverte de Pioner
- All Hands on Deck arrive très bientôt
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)