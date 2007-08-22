Xbox Game Pass : les nouveautés de novembre

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles petites choses

Dead Static Drive (Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Premium

(Cloud, Console et PC) - le 5 novembre - Game Pass Premium Egging On (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Whiskerwood (PC) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) - le 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Voidtrain (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 7 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 7 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Great God Grove (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console et PC) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Console et PC) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Pigeon Simulator (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

(Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium Winter Burrow (Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) - le 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console et PC) - le 14 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Age of Empires IV: Dynasties of the East – Disponible dès aujourd’hui

Lost in Random: The Eternal Die – Mise à jour « Wager’s Gauntlet » – Disponible dès maintenant

Stellaris: Console Edition – Mise à jour Xbox Series X|S – 6 novembre

Superball (Cloud, Console et PC) – Disponible dès maintenant

Sea of Thieves (Cloud, Console et PC) – Disponible dès aujourd’hui

Smite 2 (PC et Xbox Series X|S) – 5 novembre

Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Console et PC)

Football Manager 2024 (PC)

Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console et PC)

Frostpunk (Cloud, Console et PC)

Spirittea (Cloud, Console et PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnelsAvantages en jeuIls nous quittent le 15 novembre