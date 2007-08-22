Dernières actus
Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Rainbow High - Prismatics Poupée Skyler Bradshaw
Jolies et avec plein d'accessoiresLes poupées Rainbow High The Prismatics est une collection de 4 poupées qui composent un groupe de rock. Skyler la chanteuse, Amaya au clavier, Bella à la guitare électrique et Sunny à la guitare sèche.
Alternative aux classiques Barbies, les Rainbow High The Prismatics sont en plus des poupées de collection. Il y a une véritable bourse d'échange de ces poupées, qui remportent un succès fou et qui gagnent de la valeur au fil du temps...
Elles sont plutôt choutes avec leurs grands yeux et leur style rock. Et franchement, ça donne envie d'avoir tout le groupe...
Elles sont livrées avec un instrument, une tenue de scène et des autocollants pour personnaliser l'instrument.
Inutile d'en dire plus : les petites filles vont adorer. En tout cas, nous, même si on n'est plus des petites filles, on les a beaucoup aimées. Et notre panel de testeuses en herbe aussi !
Éditeur : MGA
Age conseillé par la rédaction : 4+
Prix : env. 24,99 €
