Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Coffret Sentosphère Aquarellum
La peinture facileSentosphère, la marque de jouets créatifs, vous met au défi de réaliser de belles aquarelles grâce à ses coffrets Aquarellum. Il y en pour tous les thèmes : chats, fées, vu du ciel, fleurs, Amazonie, Insectarium, fonds marins, déesses grecques, oiseaux du paradis, dragons, papillons, dauphins, cosmos, oiseaux, galmour girls, perroquets, chevaliers, capitales du monde, chiots, zodiaques, Paris by Night... c'est bien simple, il en existe une centaine de différents.
Deux formats différents : classique ou grand, pour plus de peinture.
Vous y trouverez du papier vélin épais pour réaliser vos oeuvres, des illustrations serties, des encres aquarelles, une notice et bien entendu, un pinceau fin.
Et bien c'est vachement sympa à faire. Et très relaxant. A priori, le packaging laisse supposer que le coffret est pour les enfants. Mais durant nos tests, les adultes ont également trouvé ça plutôt chouette.
Bref, un loisir créatif agréable, calme, qui demande un poil de dextérité quand même mais n'est pas très difficile au final. A recommander vivement, donc.
Éditeur : Sentosphère
Age conseillé par la rédaction : 7+
Prix : de 13,95 € à 16 €
