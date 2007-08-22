Dernières actus
Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Guild - Europa 1410 s'offre un developer diary
Plus d'infos à découvrir sur le jeuLe studio de développement Ashborne Games, à qui l'on doit notamment le jeu Last Train Home; développe désormais The Guild - Europa 1410. Le jeu sortira en 2026 sur PC, sur Steam.
Ce jeu 4X s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006.
Vous allez devoir développer et asseoir la domination d'une nouvelle dynastie. Au fil des ans, vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce.
Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
Un developer diary en anglais vient d'être publié.
