Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Cowboy Life Simulator sortira le 26 novembre

Hi ha !

Après avoir succombé au stress de la vie d'homme d'affaires, vous avez décidé d'acheter une ferme dans l'Ouest sauvage et de vous lancer dans la carrière de Cowboy.

Vous vous installez à proximité de la petite ville de Bravestand, dans le Far-West, et allez tenter de faire fortune grâce à votre ranch. Il faudra cultiver, élever, prospecter, vendre, acheter... développer vos équipements, construire de nouveaux bâtiments...

Vous pourrez aussi chevaucher librement dans l'Ouest sauvage et tenter de percer le mystère de vieilles légendes environnantes. Ah, et vous pourrez également vous faire des amis parmi la population.

Cowboy Life Simulator sortira le 26 novembre en accès anticipé. Il sera disponible sur PC, sur Steam.

Le jeu est développé par Odd Qubit et édité par RockGame SA.

 

 
