Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annoncé pour cet été

Publié le Lundi 9 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La tête dans les nuages

Cygames Inc sortira Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok le 9 juillet prochain sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch 2. Il s'agit d'un action-RPG ou, plutôt, d'un action-JRPG compte tenu de l'ambiance, du graphisme et du gameplay.Le jeu se déroule dans un monde où les terres morcelées naviguent dans les cieux, sur une mer de nuages. Les survivants rêvent d'atteindre la Terre promise : Estalucia. Un groupe de héros traverse le continent de Zegagrande à sa recherche. Ils vont devoir affronter d'innombrables dangers pour parvenir à leur fin.Comme d'habitude, chaque personnage a son style de combat, ses caractéristiques, ses atouts et vous pourrez combiner leurs forces pour plus d'impact lors des combats.Le jeu est déjà sorti en 2024 et c'est une revisite qui nous est ici proposée. De nouvelles quêtes, de nouveaux modes de jeux sont attendus.Le jeu est jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop.