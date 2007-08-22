Dernières actus
Publié le Dimanche 8 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Remise en formeJ’ai décidé de me reprendre en mains.
A force de vivre une vie pleine d’excès, d’interdits et de choses improbables, le corps s’use. Bah oui, c’est pas tout ça, mais on vieillit ma bonne dame. On se regarde dans le miroir et on voit que la barbe auparavant brune émaillée de quelques poils blancs est devenue blanche émaillée de quelques poils bruns. Le ventre est mou, pour ne pas dire flasque. La ceinture serre un peu trop. Le pantalon aussi. Les t-shirts pourraient servir de parachute et le foie prend une couleur non répertoriée dans les annales médicales.
On s’essouffle plus vite dans des escaliers trop raides. Les genoux grincent et se grippent parfois. Certains mouvements trop brusques font craquer les articulations et se pencher pour ramasser le gâteau apéro, qu’on ne tient de toute manière plus aussi fermement qu’avant, est une véritable torture. La souplesse est en effet un concept oublié depuis longtemps…
Bref. Je me loquifie. Pas de faute. Se loquifier, verbe pronominal, du premier groupe. Je me loquifie, tu te loquifies, il se loquifie… Familier : passer à l’état de loque.
Il est donc l’heure de redevenir ce fringuant jeune homme à la silhouette aventurière. Bon. Pour le jeune homme, c’est mal barré, et je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une silhouette aventurière, mais vous avez l’idée, quoi. Ce n’est pas parce que je regardais l’île aux enfants quand j’étais petit que je dois ressembler à Casimir.
La semaine dernière, je vous racontais mon énième soirée crêpes qui, encore une fois, a mal tournée. Mardi, j’ai décidé d’en refaire. Mais de manière sobre.
La tentation a été forte, vu que les bouteilles de whisky sont juste à côté de la gazinière, à portée de main. Et je les sentais qui m’appelaient, hein : « alleeeeez, juste un petit veeeeerre ». Mais non. J’ai tenu bon. Ça s’appelle la volonté, ça, les p’tits gars.
Bref, après un Wet January, j’ai décidé de me lancer dans un Soft February. Moins d’excès. Plus d’activités physiques. Je me suis même demandé si je n’allais pas commencer à faire des balades, de temps en temps, quand le temps est au beau.
Et c’est là que je me suis posé la question : je me reprends en main, en allant faire des balades, ou je plonge un peu plus dans la décrépitude ? Non parce qu’on les voit, les p’tits vieux, faire leur promenade le week-end, pépé s’appuyant sur une canne et mémé lui tenant tant bien que mal le bras. On les voit, avancer à la vitesse d’une tortue rhumatisante, marmonnant à chaque pas des prières pour ne pas attraper froid.
Alors ? La balade ? Truc de vieux ou pas ?
Non parce que je veux bien me reprendre en mains, mais y’a des limites. Si je le fais, c’est à ma manière. Pas en sortant avec une casquette à carreaux sur la tête et des charentaises aux pieds !
C’est décidé. Dès que le temps le permet, je refous les pieds dehors et j’emmène un ballon. Un ballon et des pétards pour coller dans les boîtes aux lettres que je croiserai sur mon chemin ! Et si y’a des crottes de chien, j’les ferai exploser aussi.
Et je rentrerai à la maison, fatigué mais espiègle comme un écolier. En me disant que je l’ai bien mérité, ce p’tit verre de whisky.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
