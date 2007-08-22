Dernières actus
Publié le Samedi 7 février 2026 à 11:00:00
Steam : les soldes du week-end
Jolie semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Helldivers II
- Les jeux 2K sont en soldes :
Borderlands 4
NBA 2K26
Civilization VII
Mafia The Old Country
XCOM 2 est gratuit ce week-end
Borderlands Collection Pandora's Box
XCOM Ultimate Collection
Mafia Trilogy
Civilization VI Anthology
The Quarry
Marvel Midnight Suns
Bioshock The Collection
- Dead Reset
- Humanitz
- Les jeux Dovetail sont en soldes :
Train Sim World 6
Train Simulator Classic
Bassmaster Fishing
Fishing Sim World
Euro Fishing
- Green Hell
- Gourdlets
- Squeakross
- Les jeux Les Sims sont en soldes
- Armored Core VI
- Freedom Wars Remastered
- Wrap House Simulator
- Rust
- Bellwright
- Clair Obscur Expedition 33
- Doom the Dark Ages
- Split Fiction
- Dying Light The Beast
