Publié le Samedi 7 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Jolie semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Helldivers II
  • Les jeux 2K sont en soldes : 
    Borderlands 4
    NBA 2K26
    Civilization VII
    Mafia The Old Country
    XCOM 2 est gratuit ce week-end
    Borderlands Collection Pandora's Box
    XCOM Ultimate Collection
    Mafia Trilogy
    Civilization VI Anthology
    The Quarry
    Marvel Midnight Suns
    Bioshock The Collection
  • Dead Reset
  • Humanitz
  • Les jeux Dovetail sont en soldes : 
    Train Sim World 6
    Train Simulator Classic
    Bassmaster Fishing
    Fishing Sim World
    Euro Fishing
  • Green Hell
  • Gourdlets
  • Squeakross
  • Les jeux Les Sims sont en soldes
  • Armored Core VI
  • Freedom Wars Remastered
  • Wrap House Simulator
  • Rust
  • Bellwright
  • Clair Obscur Expedition 33
  • Doom the Dark Ages
  • Split Fiction
  • Dying Light The Beast
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
