Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) L.O.L. Surprise! Eye Spy Series Tots
Petit et mignon !Les petites boules sont de retour et avec elles, des surprises à l'intérieur ! Une fois ouverte, la boule laisse apparaître une poupée LOL et des accessoires.
Chaque poupée peut être plongée dans l'eau froide pour changer de couleur. Et les couleurs resteront, jusqu'à ce que vous les plongiez dans l'eau chaude pour qu'elle retrouve sa couleur d'origine.
9 surprises et 8 styles sont à collectioner.
Ces petits jouets font toujours mouche. Et c'est une super idée : non seulement ce sont des poupées plutôt mignonnes, mais en plus le prix est relativement doux, ce qui en fait un chouette cadeau d'appoint ou de récompense pour une bonne note, pour une occasion spéciale... bref, c'est vraiment une réussite.
A collectionner sans retenue !
Éditeur : MGA
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 12,99 €
