Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

 

(Noël) MGA's Miniverse Make It Mini Nature

Savez-vous planter les choux ?

imageDans la collection des mini-objets, MGA et ses Mini-verse ont lancé une nouvelle série Nature. Inspirés de la ferme ou des jardins Zen, les objets sont à poser ou à recréer soi-même. Vous pouvez en effet fabriquer des objets à condition d'avoir une lampe UV. 

Chaque boule surprise est livrée avec  des mini-éléments pour créer vos propres accessoires sur le thème de la nature. Fleurs, légumes, plantes, animaux... 

Encore une fois, les objets sont vraiment chouette et sont autant de petits accessoires de jeu ou de décoration. Et le petit prix de cette série nous pousse bien évidemment à vous la conseiller vivement. 

C'est chouette, c'est simple, c'est quali... le petit cadeau idéal ! Et il y a toute une série à collectionner !

Éditeur : MGA
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 8,99 €
Note Gamalive : 
image
image
image
 

 

 
