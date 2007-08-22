- Permafrost reporté à 2026

Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle glaciale

On l'attendait l'été dernier... et finalement, Permafrost vient d'être annoncé pour une sortie début 2026 en accès anticipé, sur Steam, Gog et Epic Games.Autant dire que les fans doivent s'armer de patience.Développé par SpaceRocket Games, édité par Toplotz Productions, le jeu est un jeu de survie qui vous plonge dans le froid, la neige et la glace. Le tout dans une ambiance post-apocalyptique.Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs. Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux. Il faudra utiliser, surtout, tout ce qui peut être utile et qui à première vu peut paraître futile, des déchets pour certains pouvant devenir un trésor pour d'autres.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée. Et ça a quand même l'air sympa comme jeu...