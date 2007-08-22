Dernières actus
(Test) Magic: the Gathering - Ma...
(Noël) MGA's Miniverse Make It ...
(Noël) Mini Verse Harry Potter
(Noël) L.O.L. Surprise! Eye Spy...
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
C'est fou !Sanatorium - A Mental Asylum Simulator est un jeu d'enquête et d'aventure, qui vient de sortir sur PC, via Steam. Le jeu est développé par Zeitglas et édité par Shoreline Games.
Il vous plonge en 1923. Journaliste raté et endetté, vous êtes à la recherche d'un scoop. Il va venir de la part d'une vieille amie qui vous lance sur les traces du Sanatorium Castle Woods. Il s'agit d'un asile dans lequel il se passerait des choses... étranges...
Vous allez vous infiltrer dans les lieux, en qualité de soignant, dans l'espoir de découvrir ce qui se trame dans cet établissement... en espérant ne pas être découvert, car on disparaît facilement dans ce genre de lieu...
Le jeu est proposé à moins de 13 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)