Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

 

(Noël) Tchoupi mon coffret 7 jeux

La star des tout-petits

imageStar des enfants, Tchoupi se décline en coffret pour amuser votre enfant via 7 jeux différents. Au menu : 
  • Le loto des formes 
  • Le loto-memo des couleurs 
  • Le jeu des contraires
  • Le train des chiffres
  • Le jeu des émotions 
  • Le cherche et trouve de la nature 
  • Le jeu des couleurs
De quoi lui permettre d'apprendre en s'amusant. L'enfant pourra apprendre les formes, les chiffres, les couleurs, et aussi apprendre les émotions.

Un jeu simple, joli, sympa, qui devrait largement plaire aux enfants. Tchoupi, ça reste une valeur sûre et ce coffret est assez complet de qualitatif. Un jeu à l'ancienne, sans pile, sans écran, avec de jolis dessins de Tchoupi et plein de couleurs. On valide.

Éditeur : Nathan
Age conseillé par la rédaction : 2+
Prix : env. 22,90 €
Note Gamalive : 
image
 
image

 

 
image

 

 

 

 

