Dernières actus
(Noël) Gravitrax Action-Set Sky...
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Tchoupi mon coffret 7 jeux
La star des tout-petitsStar des enfants, Tchoupi se décline en coffret pour amuser votre enfant via 7 jeux différents. Au menu :
- Le loto des formes
- Le loto-memo des couleurs
- Le jeu des contraires
- Le train des chiffres
- Le jeu des émotions
- Le cherche et trouve de la nature
- Le jeu des couleurs
Un jeu simple, joli, sympa, qui devrait largement plaire aux enfants. Tchoupi, ça reste une valeur sûre et ce coffret est assez complet de qualitatif. Un jeu à l'ancienne, sans pile, sans écran, avec de jolis dessins de Tchoupi et plein de couleurs. On valide.
Éditeur : Nathan
Age conseillé par la rédaction : 2+
Prix : env. 22,90 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)