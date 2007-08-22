Dernières actus
The Last Caretaker est sorti en ...
Sanatorium - A Mental Asylum Sim...
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Oeuf pour oeuf
A la poêleOeuf pour oeuf est un petit jeu de cartes complètement crétin, avec des oeufs, des poules, Léonard le poussin, dans lequel il va falloir faire preuve d'observation, de réflexion et de rapidité.
Un oeuf au plat est posé sur la table. C'est chouette, il fait pouic quand on appuie dessus. Chacun son tour, un joueur pose une carte. Dessus, des oeufs. Selon leur nombre et la couleur de la carte, il doit dire qui a plus de carte. "C'est moi" s'il est tout seul. "C'est nous" si plusieurs joueurs ont des cartes de même couleur et qu'ils ont le plus grand nombre d'oeufs. "C'est toi" si un seul autre joueur que soi a le plus d'oeufs. "C'est vous" s'ils sont plusieurs... Et en cas d'égalité, il faut taper sur l'oeuf le plus vite possible : le dernier remporte toutes les cartes posées sur la table. Idem pour celui qui se trompe.
Le but est de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible.
C'est drôle, ça part tout le temps en fou-rire, c'est simple à comprendre, mais pas forcément simple à jouer... bref, pour un prix modeste, Oeuf pour Oeuf va rapidement devenir l'un de vos jeux de soirée préféré. Comptez une petite demi-heure pour une partie complète environ, moins si vous décidez de jouer un certain nombre de mains et non pas la défausse de toutes les cartes. En tout cas, on recommande grave !
Éditeur : Gigamic
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 13,90 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)