Dernières actus
The Last Caretaker est sorti en ...
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Gravitrax Action-Set Skytrax
Un chouette jeu de boulesVous le savez depuis longtemps, on est fan des sets Gravitrax. Le genre de jouet qui plait autant aux petits qu'aux grands. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit de créer un circuit de billes. Idéal pour savoir qui va faire la vaisselle ou qui va payer l'apéro...
A l'aide de différentes pièces, vous créez des circuits verticaux, avec des passages délirants, et comme tous les coffrets sont compatibles les uns avec les autres, rien ne vous empêche de construire, au fil des ans, des parcours absolument incroyables.
Ce nouveau set propose 122 pièces, dont des blocs inédits. Virages multidirectionnels, rails, toboggans... tout est là pour débuter gentiment ou pour agrémenter vos sets déjà possédés.
C'est très certainement l'un des jouets les plus remarquables de ces dernières années. Et les plus addictifs.
Éditeur : Ravensburger
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 34,90 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)