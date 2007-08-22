Dernières actus
Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Survival Unit pour le 18 novembre
Un nouveau jeu mobileResident Evil Survival Unit est un jeu de stratégie sur mobile se déroulant, comme son nom l'indique, dans l'univers de Resident Evil. Il est développé par JOYCITY et édité par Capcom.
Le joueur incarne un personnage qui se réveille dans un hôpital mystérieux, où il a été utilisé comme cobaye par Umbrella Corporation. En voulant découvrir la vérité tout en tentant de s'échapper, notre héros va croiser des personnages connus du monde de Resident Evil qui vont lui venir en aide.
Les personnages préférés des fans comme Leon S. Kennedy, Claire Redfield ou encore Jill Valentine seront disponibles permettant de construire des équipes inter-titres. Chaque personnage à des compétences et des caractéristiques qui lui son propre.
Les combats seront tactiques contre des créatures inspirées de l'univers de Resident Evill.
Le jeu vient d'être annoncé pour le 18 novembre, soit mardi prochain. Il sera jouable sur iOS et Android.
