Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Mimesis, un jeu d'horreur coopératif signé Krafton
Les transports en commun, c'est ça la vraie horreurDéveloppé par Relu Games, édité par Krafton, Mimesis est un jeu d'horreur coopératif. Il est annoncé pour une sortie en accès anticipé le 27 octobre prochain. Il sera disponible sur PC.
Une pluie mystérieuse s'est abattue sur le monde et a transformé les humains en Mimesis, des créatures étranges... Vous allez donc devoir tenter de vous échapper, en espérant que vos coéquipiers n'ont pas encore été transformés...
A bord d'un tramway, vous devrez vous frayer un chemin, trouver des ressources, maintenir le véhicule en bon état...
Un bêta test se déroulera du 10 au 13 octobre. Inscrivez-vous sur le site de Krafton si le coeur vous en dit.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
