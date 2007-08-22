Dernières actus
Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
EA Sports FC 26 est sorti
On l'a déjà testé, heinEA Sports FC 26 est disponible depuis vendredi sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2. Mais vous le savez sans doute déjà puisque vous avez passé votre week-end dessus et avez même fait quasiment une nuit blanche à vous user les doigts sur la manette.
Tout ça pour prendre une branlée.
Au menu, gameplay repensé, avec la possibilité de choisir un gameplay réaliste ou plus arcade, de nouveaux archétypes de joueurs à suivre, des défis managers, et j'en passe et j'en oublie.
Retrouvez notre test ici si vous voulez tout savoir sur le jeu.
Notez que la version mobile est également sortie. La preuve, en vidéos.
