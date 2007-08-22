Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est sorti

Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Oreilles de chat

Nouvel opus de la saga Atelier, le jeu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian vient de sortir sur PC, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu entraîne les joueurs dans une nouvelle aventure, avec de nouveaux héros. Vous allez faire la connaissance de Rias Eidreise, une aventurière possédant des dons d’alchimiste, et Slade Clauslyter, un jeune homme capable d'ouvrir des portes vers des dimensions parallèles.Tous deux vont voyager ensemble pour tenter de découvrir ce qui, jadis, causa la disparition de tous les habitants d'Halfein. Bien entendu, ils rencontreront différents personnages sur leur chemin, certains se joignant à leur cause.C'est sur le continent de Lantarna que se déroule ce nouvel épisode, proposant des combats stratégiques au tour par tour, avec des équipes de 6 personnages : trois en ligne avant, trois en ligne arrière.Une bande-annonce de lancement a été diffusée. Avec une héroïne qui porte des oreilles de chat.