Dernières actus
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est déso...
Barkour : James Bond est un chie...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est sorti
Oreilles de chatNouvel opus de la saga Atelier, le jeu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian vient de sortir sur PC, PS5 et Nintendo Switch.
Le jeu entraîne les joueurs dans une nouvelle aventure, avec de nouveaux héros. Vous allez faire la connaissance de Rias Eidreise, une aventurière possédant des dons d’alchimiste, et Slade Clauslyter, un jeune homme capable d'ouvrir des portes vers des dimensions parallèles.
Tous deux vont voyager ensemble pour tenter de découvrir ce qui, jadis, causa la disparition de tous les habitants d'Halfein. Bien entendu, ils rencontreront différents personnages sur leur chemin, certains se joignant à leur cause.
C'est sur le continent de Lantarna que se déroule ce nouvel épisode, proposant des combats stratégiques au tour par tour, avec des équipes de 6 personnages : trois en ligne avant, trois en ligne arrière.
Une bande-annonce de lancement a été diffusée. Avec une héroïne qui porte des oreilles de chat.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
Dernières Vidéos
- Symbiosis, un nouveau RPG SF solo ou coop
- Billie Bust Up : le jeu délirant s'offre un nouveau trailer
- BrokenLore: DON'T LIE annoncé
- Ember and Blade, un nouveau hack'n slash sud-coréen
- Titan Quest II : la suite du jeu arrive !
- Farmbotic, un jeu de ferme, mais avec des robots
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)