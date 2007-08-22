Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 27 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Profitez des jeux gratuits

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Diablo IV (gratuit ce week-end)
  • PGA Tour 2K25 (gratuit ce week-end)
  • Border Pioneer
  • Mars First Logistic
  • Les jeux Payday sont en soldes
  • Rematch (gratuit ce week-end)
  • Boom Stock
  • Stray Path
  • Les jeux Resident Evil sont en soldes
  • Hypercharge Unboxed
  • Assassin's Creed Mirage
  • Icarus
  • Hearts of Iron IV
  • Age of Empires II
  • Grounded
  • Assassin's Creed Shadows
  • The Witcher III
  • Cyberpunk 2077
  • Halo The Master Chief Collection
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
