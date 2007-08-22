Dernières actus
Publié le Samedi 27 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Profitez des jeux gratuitsSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Diablo IV (gratuit ce week-end)
- PGA Tour 2K25 (gratuit ce week-end)
- Border Pioneer
- Mars First Logistic
- Les jeux Payday sont en soldes
- Rematch (gratuit ce week-end)
- Boom Stock
- Stray Path
- Les jeux Resident Evil sont en soldes
- Hypercharge Unboxed
- Assassin's Creed Mirage
- Icarus
- Hearts of Iron IV
- Age of Empires II
- Grounded
- Assassin's Creed Shadows
- The Witcher III
- Cyberpunk 2077
- Halo The Master Chief Collection
