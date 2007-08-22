Gog.com, les soldes du 17e anniversaire

Publié le Samedi 27 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Gog.com, les soldes du 17e anniversaire

Chouette !

Cette semaine, le site Gog.com propose de nombreux jeux en soldes pour fêter son 17e anniversaire. Cette longévité prouve, s'il y avait besoin de le faire, le sérieux et l'intérêt du site.

On vous conseille donc d'y jeter un coup d'oeil de très près, d'autant plus que ce week-end, la nouvelle trilogie Tomb Raider est à prix complètement fou...

Allez, on se fait plaisir.

Les recommandations Gog : 
  • Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace
  • THIEF: Definitive Edition
  • 9 Years of Shadows
  • Legacy of Kain: Soul Reaver 2
  • Warhammer 40,000: Chaos Gate
  • Warhammer: Shadow of the Horned Rat
  • Mad Max
Nouvelles sorties :
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Eriksholm: The Stolen Dream
  • DLC Wartales - Contract: The Fief
  • Agatha Christie - Death on the Nile
  • Moros Protocol
Bestsellers :
  • DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Heroes of Might and Magic® 3: Complete
  • Cyberpunk 2077
  • DOOM (2016)
  • Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™
  • SWAT 4: Gold Edition
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
  • Fallout 4: Game of the Year Edition
  • Silent Hill 4: The Room
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  • Heroes of Might and Magic® 4: Complete
  • RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  • Kingdom Come: Deliverance Royal Edition
  • Disco Elysium - The Final Cut
  • DLC House Party - Explicit Content Add-On
  • Heroes of Might and Magic® 5: Bundle
  • DLC Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition
  • Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition
  • Alpha Protocol
  • Fallout 3: Game of the Year Edition
  • The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
  • Subverse
  • Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
  • Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered
  • MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition
  • Devil May Cry HD Collection
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon
  • SPORE™ Collection
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader Voidfarer Edition
  • Devil May Cry 4 Special Edition
NIS America :
  • Ys VIII: Lacrimosa of DANA
  • The Legend of Heroes: Trails from Zero
  • The Caligula Effect: Overdose
  • Ys X: Nordics
  • R-Type Final 2 Ultimate Edition
  • Ys IX: Monstrum Nox
  • R-Type Final 2
  • Disaster Report 4: Summer Memories
  • Assault Spy Elite Spy Edition
  • The 25th Ward: The Silver Case Digital Limited Edition
  • The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II
  • Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants Digital Deluxe Edition
  • Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited Digital Limited Edition
  • Disaster Report 4: Summer Memories Digital Limited Edition
  • The Alliance Alive HD Remastered - Digital Limited Edition
  • The Legend of Nayuta: Boundless Trail

 

 
image

 

 

 

 

