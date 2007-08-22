Dernières actus
Publié le Samedi 27 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Gog.com, les soldes du 17e anniversaire
Chouette !Cette semaine, le site Gog.com propose de nombreux jeux en soldes pour fêter son 17e anniversaire. Cette longévité prouve, s'il y avait besoin de le faire, le sérieux et l'intérêt du site.
On vous conseille donc d'y jeter un coup d'oeil de très près, d'autant plus que ce week-end, la nouvelle trilogie Tomb Raider est à prix complètement fou...
Allez, on se fait plaisir.
Les recommandations Gog :
- Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition
- Spelljammer: Pirates of Realmspace
- THIEF: Definitive Edition
- 9 Years of Shadows
- Legacy of Kain: Soul Reaver 2
- Warhammer 40,000: Chaos Gate
- Warhammer: Shadow of the Horned Rat
- Mad Max
- Clair Obscur: Expedition 33
- Eriksholm: The Stolen Dream
- DLC Wartales - Contract: The Fief
- Agatha Christie - Death on the Nile
- Moros Protocol
- DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Heroes of Might and Magic® 3: Complete
- Cyberpunk 2077
- DOOM (2016)
- Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™
- SWAT 4: Gold Edition
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- Silent Hill 4: The Room
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Heroes of Might and Magic® 4: Complete
- RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition
- Disco Elysium - The Final Cut
- DLC House Party - Explicit Content Add-On
- Heroes of Might and Magic® 5: Bundle
- DLC Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition
- Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition
- Alpha Protocol
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
- Subverse
- Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
- Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered
- MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition
- Devil May Cry HD Collection
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- SPORE™ Collection
- Kingdom Come: Deliverance II
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Voidfarer Edition
- Devil May Cry 4 Special Edition
- Ys VIII: Lacrimosa of DANA
- The Legend of Heroes: Trails from Zero
- The Caligula Effect: Overdose
- Ys X: Nordics
- R-Type Final 2 Ultimate Edition
- Ys IX: Monstrum Nox
- R-Type Final 2
- Disaster Report 4: Summer Memories
- Assault Spy Elite Spy Edition
- The 25th Ward: The Silver Case Digital Limited Edition
- The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II
- Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants Digital Deluxe Edition
- Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited Digital Limited Edition
- Disaster Report 4: Summer Memories Digital Limited Edition
- The Alliance Alive HD Remastered - Digital Limited Edition
- The Legend of Nayuta: Boundless Trail
