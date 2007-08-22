- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dès maintenant

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Combattez dans un monde fracturé où le passé, le présent et le futur entrent en collision !

Parfois, la seule chose à faire est d’embrasser le chaos ! Aujourd’hui, Manticore Games lance officiellement Out of Time, un jeu de type roguelike multijoueur 3D inspiré des MMO, des RPG d’action et de la quête d’aventures infinies.

Dans Out of Time, toutes les lignes temporelles se sont entrechoquées, forçant les survivants à parcourir et à combattre dans des mondes fracturés, remplis d'ennemis corrompus et de boss impitoyables. Heureusement, l’humanité est armée du meilleur équipement du passé, du présent et du futur, ce qui offre aux survivants une infinité de combinaisons d’armes et de pouvoirs.

Un événement appelé L’Éclatement a fusionné toutes les époques au sein d’Infinitopia, le dernier bastion de l’humanité. Depuis ce refuge, vous pouvez choisir parmi 190 millions de combinaisons d’équipement, partir à l’aventure dans différentes régions et lancer des raids pour éradiquer la corruption.

Attendez-vous à l’inattendu : un sorcier médiéval peut affronter un cyborg dans les Terres Dévastées, ou un médecin peut vaincre un crabe mutant de l’ère moderne. Vous pouvez affronter la corruption en solo ou en ligne jusqu’à quatre. Former un groupe débloque un système de synergie unique qui renforce l’escouade grâce à un multiplicateur de puissance partagé.

Le lancement initial propose trois vastes régions à explorer : l'ère médiévale, l'ère moderne et les Terres Dévastées.

Manticore Games prévoit un soutien post-lancement conséquent.

Dès novembre, l'ère Solarpunk sera ajoutée gratuitement, ce qui offrira une nouvelle région immense à libérer, ainsi que de l’équipement, des monstres et des boss inédits.

De plus, Manticore prévoit de lancer Out of Time sur Steam et consoles en 2026. Le studio ajoutera aussi de nouvelles façons de jouer, notamment un mode PvP et un mode inspiré des MOBA.

Out of Time est disponible dès aujourd’hui pour 22,39 €, exclusivement sur l’Epic Games Store.



