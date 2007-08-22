Dernières actus
Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Screamer nous révèle une nouvelle équipe
Les idoles japonaises débarquent dans les rues de Screamer.
Milestone a dévoilé le deuxième concurrent clé du jeu Screamer : la Strike Force Romanda. Ce trio, autrefois un groupe de pop très populaire au Japon, veut regagner l'attention du monde entier dans les rues de Neo Rey avec son mélange éclatant de couleurs, de style et de dynamisme.
L'équipe est dirigée par Ritsuko Imai, la chanteuse principale et compositrice. Malgré une fragilité qu'elle cache, elle mène l'équipe avec une grande détermination. À ses côtés se trouve Hina Yamano, impulsive et rebelle, toujours prête à amener le groupe vers de nouvelles directions. Enfin, Akane Hyuga, l'une des fondatrices du groupe, apporte stabilité et son esprit stratège.
Les membres de la Strike Force Romanda sont animés par une motivation qui va au-delà de la soif de gloire. En participant au tournoi Screamer, les joueurs découvriront que leur parcours est nourri par des raisons plus personnelles.
Prévu pour 2026, Screamer sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.
