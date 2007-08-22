Dernières actus
Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Battlefield 6 a une nouvelle bande-annonce
Dans une guerre de chars, d'avions de chasse et d'arsenaux massifs, votre escouade est l'arme la plus redoutable.
Electronic Arts et Battlefield Studios ont présenté une nouvelle bande-annonce axée sur la campagne solo de Battlefield 6, l'expérience ultime de guerre totale, lors du State of Play de PlayStation.
Nous sommes en 2027 et le monde est au bord du chaos. L'alliance autrefois inébranlable de l'OTAN est en train de s'effondrer. L'instabilité financière, les guerres et les disputes politiques ont laissé certains pays à la dérive. Au milieu de ce chaos, la Pax Armata, une société militaire privée, émerge. Avec des fonds importants et une technologie avancée, cette dernière veut profiter de l'occasion pour combler le vide du pouvoir.
La campagne solo se déroule à travers plusieurs missions pleines d'adrénaline, où vous incarnez un membre de Dague 1-3, une escouade de Marine Raiders américains qui affronte la Pax Armata. Les séquences se déroulent partout dans le monde, de Brooklyn au Caire, et offrent des scènes d'action explosives à une échelle jamais vue.
Battlefield 6 élève le combat à un niveau inédit pour la série. Le jeu aura de nouveaux modes multijoueurs, une campagne solo digne d'un film, le retour du mode Portal qui offre des options de personnalisation illimitées et de nombreuses améliorations.
Battlefield 6 sera disponible le 10 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, EA app, Epic Games Store.
