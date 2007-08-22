Monster Hunter Wilds nous montre son dernier trailer

Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Un aperçu de la prochaine grande mise à jour

Le producteur de Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui détaille le contenu de la mise à jour gratuite 3 qui sera disponible à partir du 29 septembre. Dans le cadre de la collaboration avec FINAL FANTASY XIV Online, les chasseurs feront équipe avec des visiteurs d'Éorzéa pour affronter l'Omega Planetikos, capable de voyager entre les dimensions. Ce combat de boss introduit des mécanismes uniques de FINAL FANTASY XIV.

Cette mise à jour inclut aussi deux classes de FINAL FANTASY XIV : le Chevalier noir et le Pictomancien. Le Chevalier noir utilise le pouvoir des ténèbres pour déchaîner des techniques dévastatrices, tandis que les Pictomanciens donnent vie à leurs créations artistiques. Vous pouvez incarner le Chevalier noir en équipant l'armure Bale α et en activant la compétence « Ténèbres intérieures » pour débloquer la capacité « Nuit noirissime ». Vous pouvez aussi vous équiper de la grande épée « Porteuse d’ombre » pour débloquer une compétence d'arme exclusive. Enfin, l'objet « Cristal de Pictomancien » vous permet de lancer des sorts de pictomancie. De nouveaux équipements Palico et Seikret, ainsi que de nouvelles récompenses cosmétiques, comme un pendentif et des émotions, seront aussi disponibles.



La mise à jour 3 ajoute aussi le Nu Udra Alpha suprême comme quête événementielle permanente. Elle offre aussi de nouvelles quêtes qui donnent des matériaux Artian de rareté 8, une quête défi Seregios d'une durée limitée et une quête défi gratuite Nu Udra Alpha suprême. De plus, elle inclut quatre émoticônes « nostalgiques » en DLC gratuit, ainsi que la sortie du pack DLC cosmétique 3 et d'autres DLC payants.

À l'automne prochain, vous pourrez participer au Festival de la Concorde : Veillée des rêves. Le Grand Hub sera décoré de façon effrayante et offrira de nouvelles quêtes et des récompenses. La mise à jour 4, qui arrivera en décembre, introduira le Gogmazios dans les Terres interdites, ainsi que du nouveau contenu de fin de jeu.

Monster Hunter Wilds est un jeu de rôle et d'action développé et édité par Capcom sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.