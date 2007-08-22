Dernières actus
Mega Man Star Force Legacy Colle...
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
PRAGMATA nous montre un nouveau ...
Onimusha: Way of the Sword : nou...
Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Monster Hunter Wilds nous montre son dernier trailer
Un aperçu de la prochaine grande mise à jour
Le producteur de Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui détaille le contenu de la mise à jour gratuite 3 qui sera disponible à partir du 29 septembre. Dans le cadre de la collaboration avec FINAL FANTASY XIV Online, les chasseurs feront équipe avec des visiteurs d'Éorzéa pour affronter l'Omega Planetikos, capable de voyager entre les dimensions. Ce combat de boss introduit des mécanismes uniques de FINAL FANTASY XIV.
Cette mise à jour inclut aussi deux classes de FINAL FANTASY XIV : le Chevalier noir et le Pictomancien. Le Chevalier noir utilise le pouvoir des ténèbres pour déchaîner des techniques dévastatrices, tandis que les Pictomanciens donnent vie à leurs créations artistiques. Vous pouvez incarner le Chevalier noir en équipant l'armure Bale α et en activant la compétence « Ténèbres intérieures » pour débloquer la capacité « Nuit noirissime ». Vous pouvez aussi vous équiper de la grande épée « Porteuse d’ombre » pour débloquer une compétence d'arme exclusive. Enfin, l'objet « Cristal de Pictomancien » vous permet de lancer des sorts de pictomancie. De nouveaux équipements Palico et Seikret, ainsi que de nouvelles récompenses cosmétiques, comme un pendentif et des émotions, seront aussi disponibles.
La mise à jour 3 ajoute aussi le Nu Udra Alpha suprême comme quête événementielle permanente. Elle offre aussi de nouvelles quêtes qui donnent des matériaux Artian de rareté 8, une quête défi Seregios d'une durée limitée et une quête défi gratuite Nu Udra Alpha suprême. De plus, elle inclut quatre émoticônes « nostalgiques » en DLC gratuit, ainsi que la sortie du pack DLC cosmétique 3 et d'autres DLC payants.
À l'automne prochain, vous pourrez participer au Festival de la Concorde : Veillée des rêves. Le Grand Hub sera décoré de façon effrayante et offrira de nouvelles quêtes et des récompenses. La mise à jour 4, qui arrivera en décembre, introduira le Gogmazios dans les Terres interdites, ainsi que du nouveau contenu de fin de jeu.
Monster Hunter Wilds est un jeu de rôle et d'action développé et édité par Capcom sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dès maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dès maintenant
- Screamer nous révèle une nouvelle équipe
- CODE VEIN II arrive début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)