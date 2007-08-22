Dernières actus
Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - plus d'infos
Deux Rathalos gémeaux, nés d'un coup du destin.
Kenji Oguro, le directeur du jeu, a partagé des détails sur le jeu de rôle Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Dans cette nouvelle histoire, un phénomène environnemental attise les tensions entre les royaumes d'Azuria et de Vermeil. En tant que Ranger qui enquête sur le mystérieux quartz d'œuf, vous rencontrerez diverses espèces de monstres, comme le Chatacabra et le Rey Dau, tout en essayant de protéger les espèces de monstres en danger et de restaurer les écosystèmes.
Ce voyage vous permettra d'explorer librement le vaste monde de Monster Hunter en grimpant et en volant sur le dos des monstres. Ces actions se prolongent dans les phases de combat, avec des attaques spéciales pour prendre l'avantage. Cet épisode offre plus de stratégies que jamais, comme le Synchro Rush, où tout le groupe unit ses forces pour infliger des dégâts considérables.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un jeu de rôle prévu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et Steam.
