PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Little Nightmares Enhanced Edition arrive en Octobre
DÃ©couvrez LITTLE NIGHTMARES Enhanced Edition en haute rÃ©solution Ã partir du 10 octobre.
Le 10 octobre, Little Nightmares Enhanced Edition sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et Steam, permettant aux joueurs de replonger dans leurs peurs d'enfance.
Ceux qui précommanderont l'édition numérique de Little Nightmares III obtiendront un accès immédiat à Little Nightmares Enhanced Edition sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.
Cette édition améliorée offre une expérience plus fluide avec une résolution élevée, des graphismes améliorés (éclairage volumétrique et plus de particules), des reflets en ray tracing en temps réel et un taux de 60 images par seconde (IPS). De plus, des aides supplémentaires ont été ajoutées pour rendre le jeu plus agréable.
Depuis ses débuts en 2017, la série Little Nightmares a séduit des millions de joueurs. Dans le premier épisode, les joueurs aident Six à s'échapper de l'Antre, un immense navire mystérieux rempli d'étranges créatures.
Little Nightmares Enhanced Edition sera disponible le 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et Steam.
