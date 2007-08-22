Celestial Empire est en accès anticipé

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Celestial Empire est en accès anticipé

Créez votre ville de rêve et forgez la puissance de la Chine ancienne.

Celestial Empire est un jeu de construction où vous transformez une petite colonie en une ville digne de l'empereur. Vous devez concevoir la ville de vos rêves, vous occuper des citoyens, développer des chaînes de production et faire du commerce. Le jeu, créé par President Studio, est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam.

Votre aventure commence lorsque vous êtes promu gouverneur. C'est un grand succès, mais les vies de nombreux citoyens sont maintenant entre vos mains. Assurez leur bien-être pour que la colonie se développe. Plus de personnes amènent de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles responsabilités. Vous verrez que chaque choix compte et a des conséquences.

L'architecture de la Chine ancienne est un art en soi, et l'accès anticipé de Celestial Empire comprend 120 bâtiments. Cela vous permet de construire la ville de vos rêves sur des cartes faites à la main. Les dieux ont aussi un grand pouvoir : leur faveur aide au développement de votre colonie et protège vos citoyens des yaoguai, de redoutables démons.

Gérer une ville demande de jongler avec de nombreuses tâches, comme gérer les chaînes de production, développer de nouvelles technologies et faire du commerce sur la Route de la soie. Les défis que vous rencontrerez dépendent non seulement de la situation de votre ville, mais aussi de facteurs externes, comme les saisons et la météo. Vous devrez survivre à des hivers rigoureux, à des incendies et à des épidémies mortelles. La nature peut être imprévisible, mais avec une bonne planification, les catastrophes peuvent être évitées.

L'accès anticipé n'est que le début, et les développeurs veulent que les joueurs participent activement au développement du jeu : les commentaires et les suggestions seront intégrés dans les futures mises à jour. President Studio prévoit que la version complète sera prête dans environ un an.

Caractéristiques du jeu :

  • La magie de la Chine ancienne : Les cartes faites à la main et plus de 120 bâtiments vous permettent de créer des villes uniques. Vous êtes immergé dans les traditions, la culture et les croyances de la Chine ancienne, avec une touche de fantaisie.

  • Votre ville doit prospérer : Gérez les chaînes de production, le transport et le stockage de plus de 60 types de ressources que les artisans peuvent transformer en produits de luxe pour vos citoyens.

  • La croissance ouvre des portes : Développez des technologies et débloquez de nouvelles possibilités pour votre colonie. Regardez vos citoyens évoluer de simples paysans à des artisans, des chercheurs et des figures importantes.

  • Choix et conséquences : Chaque action que vous entreprenez a un impact direct sur votre ville et ses citoyens. Répondez à leurs besoins et prenez des décisions avec soin pour assurer la prospérité de votre colonie et éviter les conflits.

  • Le pouvoir de la nature : Les changements de saison amènent de nouvelles menaces. Survivez, adaptez-vous et planifiez pour prévenir les catastrophes.

Si vous êtes prêt à relever les défis de la gestion d'une ville chinoise ancienne, Celestial Empire est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam. Le jeu coûte 19,99 €, et un rabais de 12 % est disponible pendant le lancement.

 
 
 

 

 
