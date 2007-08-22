THE BRIDE arrive en mars 2026

Dernières actus

Avatar : Frontiers of Pandora no...

Marcel et Monsieur Pagnol sort a...

(TEST) EA Sports FC 26 (PC, Play...

SWORN est enfin sorti sur toutes...

LEGO Batman : L'Héritage du Che...

 

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

 

THE BRIDE arrive en mars 2026

Faites connaissance avec la fiancée de Frankenstein

Rongé par la solitude, Frankenstein (Christian Bale) se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au Dr. Euphronious (Annette Bening) de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée, et la fiancée (Jessie Buckley) prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer : meurtres, possessions et un couple de hors-la-loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et d'une histoire d'amour passionnelle.

La scénariste et réalisatrice Maggie Gyllenhaal signe THE BRIDE!, un film qui offre un point de vue audacieux sur l'un des mythes les plus fascinants au monde.

Le film réunit au casting Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal et Penélope Cruz. Maggie Gyllenhaal réalise et a elle-même écrit le film qu'elle produit aux côtés de Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler et Osnat Handelsman Keren.

Elle s'est entourée de plusieurs chefs de poste primés, dont le directeur de la photographie Lawrence Sher, la chef-décoratrice Karen Murphy, le chef-monteur Dylan Tichenor, le superviseur musical Randall Poster, la compositrice Hildur Gudnadóttir et la chef-costumière Sandy Powell.

Warner Bros. Pictures présente THE BRIDE!, qui sera distribué dans le monde entier en salles et en IMAX à partir du 4 mars 2026 en France.

 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)

- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond

Dernières Vidéos

- Forgive Me Father 2 vient de sortir sur consoles

- Aztecs: The Last Sun est en accès anticipé

- Celestial Empire est en accès anticipé

- Arkheron : plus d'infos

- Twinkleby est enfin disponible

- THE BRIDE arrive en mars 2026

- Avatar : Frontiers of Pandora nous présente sa nouvelle extension

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54508-the-bride-romance-frankenstein-drame-film