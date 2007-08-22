- THE BRIDE arrive en mars 2026

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Faites connaissance avec la fiancée de Frankenstein

Rongé par la solitude, Frankenstein (Christian Bale) se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au Dr. Euphronious (Annette Bening) de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée, et la fiancée (Jessie Buckley) prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer : meurtres, possessions et un couple de hors-la-loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et d'une histoire d'amour passionnelle.

La scénariste et réalisatrice Maggie Gyllenhaal signe THE BRIDE!, un film qui offre un point de vue audacieux sur l'un des mythes les plus fascinants au monde.



Le film réunit au casting Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal et Penélope Cruz. Maggie Gyllenhaal réalise et a elle-même écrit le film qu'elle produit aux côtés de Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler et Osnat Handelsman Keren.

Elle s'est entourée de plusieurs chefs de poste primés, dont le directeur de la photographie Lawrence Sher, la chef-décoratrice Karen Murphy, le chef-monteur Dylan Tichenor, le superviseur musical Randall Poster, la compositrice Hildur Gudnadóttir et la chef-costumière Sandy Powell.

Warner Bros. Pictures présente THE BRIDE!, qui sera distribué dans le monde entier en salles et en IMAX à partir du 4 mars 2026 en France.