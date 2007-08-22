Marcel et Monsieur Pagnol sort au cinéma en Octobre

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Decouvrez la vie de Marcel Pagnol

Le génie de Sylvain Chomet rencontre le soleil de Marcel Pagnol dans une fresque humaine et historique.

Au sommet de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d'une rédactrice en chef d'un grand magazine. Il doit y raconter son enfance, sa Provence et ses premiers amours. En rédigeant, l'enfant qu'il a été, le petit Marcel, lui apparaît. Ses souvenirs reviennent au fil des mots : l'arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs et l'expérience de l'écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.



