- Twinkleby est enfin disponible

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Laissez parler votre créativité et décorez votre île à votre guise

Le jeu Twinkleby, créé par le studio suédois Might & Delight (connu pour la série Shelter), est maintenant disponible sur Steam, avec une compatibilité complète pour le Steam Deck. Le jeu est offert à 16,49 €, avec un rabais de lancement de 15 % jusqu'au 3 octobre.

Bienvenue dans l'univers de Twinkleby où vous explorez un archipel d'îles flottantes et décorez de magnifiques dioramas. Détendez-vous et décorez comme bon vous semble grâce à un large éventail d'outils. Construisez de petits quartiers, meublez les maisons et changez le décor en modifiant la météo, les saisons et d'autres détails complexes.

Cependant, vous ne décorez pas seulement pour vous dans Twinkleby ! Vos choix créatifs attireront de nouveaux voisins adorables qui se sentiront chez eux sur vos îles confortables. Essayez de rendre ces petits coquins heureux, ou expulsez-les et regardez-les s'envoler dans les airs avec leurs petits parapluies !

Ce n'est pas tout ! Deux lots ont aussi été lancés aujourd'hui sur Steam, ce qui vous donne un rabais supplémentaire de 10 % sur le prix.



