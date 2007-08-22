Dernières actus
Avatar : Frontiers of Pandora no...
Marcel et Monsieur Pagnol sort a...
(TEST) EA Sports FC 26 (PC, Play...
Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Twinkleby est enfin disponible
Laissez parler votre créativité et décorez votre île à votre guise
Le jeu Twinkleby, créé par le studio suédois Might & Delight (connu pour la série Shelter), est maintenant disponible sur Steam, avec une compatibilité complète pour le Steam Deck. Le jeu est offert à 16,49 €, avec un rabais de lancement de 15 % jusqu'au 3 octobre.
Bienvenue dans l'univers de Twinkleby où vous explorez un archipel d'îles flottantes et décorez de magnifiques dioramas. Détendez-vous et décorez comme bon vous semble grâce à un large éventail d'outils. Construisez de petits quartiers, meublez les maisons et changez le décor en modifiant la météo, les saisons et d'autres détails complexes.
Cependant, vous ne décorez pas seulement pour vous dans Twinkleby ! Vos choix créatifs attireront de nouveaux voisins adorables qui se sentiront chez eux sur vos îles confortables. Essayez de rendre ces petits coquins heureux, ou expulsez-les et regardez-les s'envoler dans les airs avec leurs petits parapluies !
Ce n'est pas tout ! Deux lots ont aussi été lancés aujourd'hui sur Steam, ce qui vous donne un rabais supplémentaire de 10 % sur le prix.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)