Dernières actus
Marcel et Monsieur Pagnol sort a...
(TEST) EA Sports FC 26 (PC, Play...
SWORN est enfin sorti sur toutes...
LEGO Batman : L'Héritage du Che...
Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Avatar : Frontiers of Pandora nous présente sa nouvelle extension
Découvrez l'extension Avatar : D’entre les Cendres !
Ubisoft a annoncé Avatar : D'entre les Cendres, une extension pour Avatar : Frontiers of Pandora qui sera disponible le 19 décembre. Elle sera lancée sur Ubisoft+, Xbox Series X|S, PS5, Amazon Luna, l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store. Cette extension vous invite à retourner dans la frontière occidentale et à découvrir une nouvelle région dans une histoire de vengeance et de survie. Elle sortira le même jour que le film Avatar : de Feu et de Cendres.
Développée par le studio Ubisoft Massive Entertainment en collaboration avec Lightstorm et Disney, l'extension vous plonge dans l'histoire de So'lek, un guerrier Na'vi du clan Trr'ong. Tombé dans une embuscade de la RDA et de leurs alliés, il se retrouve dans un monde en flammes où sa famille est dispersée. Motivé par le deuil et la vengeance, il entreprend de réunir et de protéger les siens.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)