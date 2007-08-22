- Avatar : Frontiers of Pandora nous présente sa nouvelle extension

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Découvrez l'extension Avatar : D’entre les Cendres !

Ubisoft a annoncé Avatar : D'entre les Cendres, une extension pour Avatar : Frontiers of Pandora qui sera disponible le 19 décembre. Elle sera lancée sur Ubisoft+, Xbox Series X|S, PS5, Amazon Luna, l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store. Cette extension vous invite à retourner dans la frontière occidentale et à découvrir une nouvelle région dans une histoire de vengeance et de survie. Elle sortira le même jour que le film Avatar : de Feu et de Cendres.

Développée par le studio Ubisoft Massive Entertainment en collaboration avec Lightstorm et Disney, l'extension vous plonge dans l'histoire de So'lek, un guerrier Na'vi du clan Trr'ong. Tombé dans une embuscade de la RDA et de leurs alliés, il se retrouve dans un monde en flammes où sa famille est dispersée. Motivé par le deuil et la vengeance, il entreprend de réunir et de protéger les siens.