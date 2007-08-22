Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dévoile une nouvelle vidéo
DC et Warner Bros. Games nous montre les coulisses du jeu.
Pour le Batman Day 2025, DC et Warner Bros. Games ont dévoilé une nouvelle vidéo des coulisses de LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir.
Cette vidéo offre un aperçu inédit du jeu, avec des commentaires de James Gunn (DC Studios), Jim Lee (DC), Jonathan Smith (TT Games), Jesper C. Nielsen (The LEGO Group) et d'autres membres de l'équipe de développement. Ils expliquent comment les 86 ans d'histoire de Batman ont été intégrés au jeu avec l'humour typique de LEGO.
De plus, vous pourrez débloquer le Bat-costume « Âge d'or » au lancement. C'est une tenue classique qui s'inspire de l'apparence des débuts du Chevalier Noir dans le numéro 27 de Detective Comics (1939). Elle sera accessible si vous créez un compte WB Games ou si vous en avez déjà un.
Développé par TT Games, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir vous invite à plonger au cœur d'une quête pour devenir le héros légendaire de Gotham City. La sortie du jeu est prévue pour 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam et l'Epic Games Store.
