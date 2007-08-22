Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025
HITMAN World of Assassination - Anniversary Box arrive en Octobre
Édition physique limité sur Playstation
IO Interactive, le développeur et éditeur de jeux vidéo, va sortir une édition physique limitée pour la PS5, la 25th Anniversary Box de HITMAN World of Assassination, afin de célébrer l'anniversaire de la série. Cette édition sera disponible uniquement chez certains détaillants.
L'édition Anniversary Box sera disponible le 17 octobre et les précommandes sont déjà ouvertes. Le jeu est offert au prix de 49,99 €.
Cette édition spéciale pour la PS5 offre un boîtier 3D avec un visuel exclusif, quatre DLC (Le Revenant, L'Ambianceur, Le Dédoubleur et Le Banquier) et une carte de collection lenticulaire qui célèbre l'héritage de la franchise.
L'année 2025 marque le 25e anniversaire de la série Hitman, le premier jeu lancé par IO Interactive qui a présenté l'Agent 47 aux joueurs du monde entier. HITMAN est au cœur du parcours du studio, et IOI lancera une série d'initiatives pour célébrer cet anniversaire au cours des prochains mois.
