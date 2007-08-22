Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Rogue Point arrive en playtest
Faites équipe avec des amis pour former une unité tactique d’élite.Team17 et Crowbar Collective vous offrent une chance de découvrir en personne leur FPS coopératif pour 4 joueurs, Rogue Point. Ce jeu vous plonge dans des missions proposant un style de jeu rapide et fluide basé sur la coopération.
Le test sera d’abord accessible via le système de drops Twitch le 24 septembre dès 15 h, heure de Paris. L’inscription pour le test débutera quant à elle sur Steam le 25 septembre, à 19 h, heure de Paris. La démo sera disponible jusqu’au 29 septembre à 13 h, heure de Paris.
Vous affronterez différents ennemis et découvrirez plusieurs cartes et armes à feu que vous pourrez acheter avec l'argent gagné en mission.
Depuis la dernière démo publique, les développeurs ont notamment ajouté le mode ADS (visée à l'épaule).
Les objectifs incluent le désamorçage de bombes, la chasse aux MERX, la libération d'otages, la récupération de renseignements (déchiffrage d'ordinateur) et les missions d'assaut. La dernière mission de la campagne, la mission de raid, consiste en plusieurs vagues d'ennemis que les joueurs doivent repousser avant de pouvoir s'extraire.
Vous pourrez personnaliser votre personnage avec plus de 20 compétences. Une fois la fin atteinte, tout sera réinitialisé, mais vous conserverez quelques atouts. Vous pouvez débloquer des récompenses cosmétiques en jouant. Les atouts, les armes et les gilets pare-balles ne se débloquent que via la campagne. Crowbar Collective veut faire en sorte que l'expérience de jeu soit gratifiante pour les joueurs.
Les cartes sont réparties sur différents lieux. Avant de choisir une carte, vous et votre équipe devrez faire un entraînement puis vous mettre d'accord sur une stratégie, après quoi vous pourrez aller sur le terrain.
Rogue Point met l'accent sur le travail d'équipe et la mise en œuvre d'une stratégie commune pour vaincre les sbires des corporations embauchés via l'application MERX.
