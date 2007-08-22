Bilibili Gaming remporte le titre du LPL Split 3 2025 face à Top Esports

Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 09:29:59 par (Exterieur)
Bilibili Gaming remporte le titre du LPL Split 3 2025 face à Top EsportsBilibili Gaming s’impose face à Top Esports dans une finale palpitante du Split 3 LPL 2025. Retour sur les moments décisifs, les performances des joueurs et l’impact de ce sacre pour la scène esportive chinoise et les Worlds 2025.
Le Shenzhen Universiade Sports Centre vibrait d’une énergie folle ce samedi 21 septembre 2025. Devant une foule en fusion, Bilibili Gaming a décroché le titre du Split 3 de la League of Legends Pro League, s’imposant 3-2 dans une finale épique contre Top Esports. Ce sacre, arraché au terme d’une série intense, consacre BLG comme l’équipe à battre en Chine et pose les bases d’une campagne ambitieuse pour les Worlds 2025. Loin d’être un simple trophée, cette victoire est une preuve de la cohésion et de la détermination d’une équipe prête à marquer l’histoire. Retour sur cette série mémorable, ses moments clés et ses implications pour l’avenir de l’esport chinois.
Une finale à suspense : BLG contre TES, un combat acharné
Cette finale a offert un spectacle digne des plus grandes rivalités de la LPL. Dès la première manche, BLG a pris les devants avec une draft centrée sur Knight, dont le Sylas a dominé le midlane avec un farm exemplaire (145 CS à la 10e minute). Un teamfight crucial près du Dragon à la 14e minute a permis à Elk de signer un double kill sur JackeyLove et Meiko, donnant à BLG un avantage précoce. TES a répondu dans la game 2 avec une composition agressive : 369, sur Aatrox, a profité d’un gank précis de Tian pour snowballer. Un Baron contesté à la 26e minute a scellé leur victoire, ramenant la série à 1-1. Pour les fans, l’attente peut être comblée par des jeux inspirés de l’esport, comme plinko rush rdc, un jeu de casino en ligne où chaque bille qui tombe évoque le suspense d’un teamfight. Simple et prenant, c’est l’idéal entre deux VODs.
La game 3 a vu BLG reprendre l’initiative. Wei, sur Lee Sin, a contrôlé les objectifs avec brio, sécurisant le Herald et deux Dragons d’affilée. Knight, toujours sur Sylas, a brillé avec un triple kill dans un combat serré en botlane, ouvrant la voie à une poussée décisive. TES a riposté dans la game 4, portée par un JackeyLove incandescent sur Kai’Sa (27k dégâts en 29 minutes), forçant BLG à défendre sa base dans un match tendu. La game 5, véritable apothéose, a vu BLG déployer une synergie parfaite : un engage de ON sur Nautilus, suivi d’un combo dévastateur de Knight et Elk, a annihilé TES lors d’un teamfight autour du Nashor à la 33e minute. Score final : 3-2, BLG sacré champion.
Les héros du jour : Knight, Elk et l’âme collective de BLG
Knight s’est imposé comme le roc de BLG, décrochant le titre de MVP avec un KDA de 12/5/13 sur la série. Son Sylas, avec 74% de kill participation, a dicté le rythme des matchs cruciaux, mettant Creme sous pression constante. Elk, en botlane, a brillé avec 19 kills, principalement sur Varus, et des positionnements clutch qui ont neutralisé JackeyLove (KDA de 9/7/7). ON, avec ses hooks précis sur Nautilus (67% de succès), a créé les ouvertures nécessaires pour ses carries. Wei et Xun, en jungle et toplane, ont absorbé respectivement 38% et 36% des dégâts, protégeant leurs coéquipiers dans les moments critiques. Chez TES, JackeyLove a tout donné, mais le manque de coordination en teamfight a coûté cher. 369, sur Aatrox, a eu des moments forts, mais la machine BLG était trop bien huilée. Cette série a prouvé que, dans League of Legends, la synergie l’emporte souvent sur les éclats individuels.
Les stats qui racontent l’histoire
Les chiffres confirment la domination méthodique de BLG. L’équipe a posé 135 wards contre 105 pour TES, assurant un contrôle visuel supérieur (14 picks en jungle). Leur gold lead à la 15e minute s’élevait en moyenne à 2,2k, grâce à un CS diff de +38 en mid et bot. Elk a infligé 610 DPR (dégâts par round), tandis que Knight affichait 71% de KP. TES a peiné sur les objectifs, ne sécurisant que 36% des Dragons et Barons. Sur l’ensemble du split, BLG affiche un bilan de 16-4 en playoffs, avec un win rate de 89% sur les drafts incluant Sylas ou Varus. Ces données traduisent une préparation minutieuse et une exécution sans faille.
Un triomphe pour la LPL et l’esport chinois
Ce titre consacre BLG comme un pilier de la LPL, une ligue qui reste un titan mondial avec ses 17 équipes et un prize pool de 700 000 $ pour le Split 3. La victoire, portée par la plateforme Bilibili, a attiré 2,4 millions de spectateurs en pic sur les streams, un record pour 2025. Ce succès galvanise l’écosystème esportif chinois, où sponsors et jeunes talents affluent. Les fans, eux, vivent l’action à fond, notamment via la premier bet application, qui permet de parier en direct sur les tours ou les résultats, ajoutant une dose d’adrénaline à chaque match. L’industrie vidéoludique chinoise, évaluée à 45 milliards de dollars, trouve en BLG un ambassadeur de choix. Ce sacre, après ceux de TES en hiver et Anyone’s Legend au printemps, montre la profondeur du réservoir de talents de la LPL. Les infrastructures comme le Shenzhen Universiade Sports Centre, dignes des plus grands stades, soulignent l’ambition d’un pays qui voit l’esport comme un sport à part entière.
Worlds 2025 : BLG en pole position
Avec ce titre, BLG s’avance vers les Worlds 2025, prévus du 14 octobre au 9 novembre à Chengdu, en tant que première seed de la LPL. Leur place directe en Swiss Stage leur offre un avantage face à des géants comme T1 ou G2. Si leur early game est une arme redoutable, ils devront peaufiner leur late game pour viser le Summoner’s Cup. Knight, en conférence d’après-match, a été clair : "On veut tout gagner." Après leur finale perdue en 2024, BLG a une revanche à prendre. TES, malgré la défaite, reste dans la course via les Regional Finals, où ils affronteront Invictus Gaming pour une troisième seed. Avec quatre slots pour la LPL, la Chine pourrait dominer les Worlds.
Ce Split 3 2025 n’est pas qu’un trophée pour BLG ; c’est un signal fort. La LPL reste une force dominante, et Bilibili Gaming, avec son roster affûté, est prête à briller à Chengdu. Les Worlds approchent, et tous les regards sont tournés vers la Chine.
