Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Dead Finger Dice: The Billionaire Killing Game, un roguelike à base de dés
Poker faceAvec ses graphismes old-school hommages à l'époque monochrome, puisque chaque écran se contente d'une ou deux couleurs ainsi que du noir et blanc, Dead Finger Dice: The Billionaire Killing Game ne devrait pas vous laisser indifférent.
Des écrans tantôt verts, tantôt bleus, tantôt jaunes et fushias... mais c'est bel et bien un roguelike auquel vous avez à faire.
Vous allez devoir affronter des multimilliardaires qui vous séquestrent sur un yacht, lors de tournois de poker d'as.
Vous n'allez pas miser de l'argent... mais des doigts. Si vous mourrez, vous recommencerez à zéro en incarnant une nouvelle victime... mais pourrez bénéficier des bonus que vous aurez caché dans le compartiment secret de votre cabine, entre deux parties.
Signé Black Lantern Collective, Dead Finger Dice: The Billionaire Killing Game sortira dans les prochains jours, le 24 octobre, sur PC, via Steam.
