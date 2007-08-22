Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
SWORN est enfin sorti sur toutes les plateformes
Reconquérez un Camelot en perdition, qui est tombée sous le règne d'un Arthur corrompu et de ses chevaliers de la Table ronde.
Team17 Digital et Windwalk Games ont lancé SWORN 1.0 sur toutes les plateformes. Vous pouvez jouer seul ou avec un maximum de quatre amis. Invoquez les bénédictions des Seigneurs Fae dans ce jeu d'action roguelike qui se déroule dans la mythologie arthurienne et celtique. Vous devrez maîtriser des armes uniques, de nombreuses capacités et l'aide de puissants alliés comme Merlin pour sauver le royaume.
SWORN encourage les joueurs à être polyvalents sur les champs de bataille changeants de Camelot et à tout faire pour arrêter les plans d'Arthur et de ses chevaliers. Depuis le lancement en accès anticipé en février, l'équipe a vu de nombreux assauts héroïques contre le mal.
SWORN est maintenant disponible sur Steam au prix de 24,99 €, avec un rabais de 33 % jusqu'au 29 septembre.
Le jeu est aussi offert sur PS5 pour 29,99 €, ainsi que sur le Xbox Game Pass.
