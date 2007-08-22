Dernières actus
Publié le Mardi 23 septembre 2025
STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU arrice au ciné en Mai 2026
Suivez les aventures du Mandalorian et Grogu suite à la chute de l'Empire Galactique !
Le film STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU marque le grand retour de la saga au cinéma. Une première affiche et une bande-annonce viennent d'être révélées par Lucasfilm.
Le Mandalorien et Grogu se lancent dans leur mission la plus palpitante. Dans cette nouvelle aventure Star Wars, qui sortira le 20 mai 2026 en exclusivité au cinéma, vous verrez la chute de l'Empire Galactique. Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République fait appel au légendaire chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) et à son jeune apprenti Grogu.
Le film est réalisé par Jon Favreau et met aussi en vedette Sigourney Weaver. Il est produit par Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni et Ian Bryce. Ludwig Göransson a composé la musique.
