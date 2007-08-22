STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU arrice au ciné en Mai 2026

Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

 

STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU arrice au ciné en Mai 2026

Suivez les aventures du Mandalorian et Grogu suite à la chute de l'Empire Galactique !

Le film STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU marque le grand retour de la saga au cinéma. Une première affiche et une bande-annonce viennent d'être révélées par Lucasfilm.

Le Mandalorien et Grogu se lancent dans leur mission la plus palpitante. Dans cette nouvelle aventure Star Wars, qui sortira le 20 mai 2026 en exclusivité au cinéma, vous verrez la chute de l'Empire Galactique. Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République fait appel au légendaire chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) et à son jeune apprenti Grogu.

Le film est réalisé par Jon Favreau et met aussi en vedette Sigourney Weaver. Il est produit par Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni et Ian Bryce. Ludwig Göransson a composé la musique.


 

 
image

 

 

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


