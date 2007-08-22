- Arkheron : plus d'infos

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Bâtissez votre stratégie et votre identité à la volée en pillant et en combinant des objets en temps réel.

Bonfire Studios a dévoilé son tout premier jeu, Arkheron, avec la publication d'une première bande-annonce.

Arkheron est un jeu PvP rapide et dynamique où 15 équipes de trois joueurs s'affrontent pour monter une mystérieuse tour. Dans ce jeu, les objets sont les véritables héros : chacun a des capacités uniques qui influencent la façon de se battre. Vous devez aussi élaborer votre stratégie et votre style de jeu en temps réel en combinant des objets, ce qui vous permet de créer des configurations uniques à chaque partie



Rob Pardo, le PDG de Bonfire Studios, a partagé ses réflexions sur le développement du jeu dans un billet de blog. Le développement d'Arkheron a été long et difficile, car les idées qui semblaient prometteuses sur papier devaient être testées et retravaillées.

Le système de combat a été l'un des plus grands défis. « Nous avons démoli et reconstruit le système de combat à quatre reprises avant de trouver la bonne version », explique Bonfire Studios. « Ce que nous avons maintenant est rare : un jeu qui semble familier au premier regard, mais qui, une fois en main, révèle son authenticité. »

Le studio a aussi mis en place une routine de test quotidienne où l'équipe joue au jeu le matin, analyse ce qui fonctionne ou non et fait des ajustements pour le lendemain. Cette routine leur permet de rester concentrés sur ce qui est le plus amusant.

Le studio a progressivement élargi le cercle de testeurs à mesure que le jeu évoluait, et a d'abord inclus les amis et la famille, puis des joueurs compétitifs expérimentés pour obtenir de la rétroaction précieuse.

Plus tôt cette année, un test privé a permis de recueillir des informations non seulement sur le profil des joueurs qui sont le plus à l'aise avec le jeu, mais aussi sur la gestion du jeu comme un service en direct.

Arkheron sera disponible sur PS5, Xbox Series et Steam à sa sortie.



