- Aztecs: The Last Sun est en accès anticipé

Publié le Mercredi 24 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Construisez la cité-État de Tenochtitlan au milieu du conflit dramatique entre la colère divine et l'ingéniosité des mortels.

Êtes-vous prêt à diriger l'une des civilisations les plus magnifiques de l'histoire ? Prouvez-le avec Aztecs: The Last Sun, un jeu de construction historique du studio Play2Chill et de l'éditeur Toplitz Productions. Il est lancé en accès anticipé sur Steam, GOG et l'Epic Games Store aujourd'hui à 16 h CEST.

Dans Aztecs: The Last Sun, vous incarnez le Tlatoani, le souverain du peuple aztèque. Votre mission : construire, développer et protéger la cité-État de Tenochtitlan sur le lac Texcoco. Pendant le jour, vous devez maîtriser les liens de l'économie, de l'armée et de la religion. Vous devez aussi construire des chaînes de ressources, offrir un logement à votre peuple et terraformer la zone pour répondre aux besoins croissants des citoyens.

La nuit, vous devez défendre votre peuple contre les attaques de la déesse de la Lune, qui a déclaré la guerre au dieu du Soleil et veut vous éliminer. Défendez votre temple à tout prix, car s'il tombe, la fin est proche.

Ressentez la tension entre la création et la survie en créant la « Zone de sang », une zone sécurisée où vous pouvez construire sous un dôme protecteur. Optimisez les flux de ressources, faites face à des événements spéciaux et prenez des décisions qui définiront votre destin. Vous ne construisez pas seulement des structures, vous posez une base d'espoir contre les ténèbres et gérez le sang qui peut faire la différence entre la survie et l'éradication de votre peuple.

Dans Aztecs: The Last Sun, votre rôle de leader ne se résume pas à faire ce qui est juste ou non. Il s'agit de la survie de votre peuple et de ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs. Des sacrifices seront faits et les conséquences de vos actions pourraient vous hanter longtemps après que vous ayez arrêté de jouer.

Caractéristiques principales :

Construisez : Développez et défendez la légendaire cité-État de Tenochtitlan sur une île du lac Texcoco à l'aide de plus de 25 types de bâtiments différents.

Les choix comptent : Menez votre peuple à travers une campagne épique en plusieurs actes et affrontez de puissants ennemis.

Construisez des canaux : Créez des canaux et des réservoirs d'eau pour récupérer des terres précieuses sur le lac grâce à des systèmes de terraformation avancés.

Apaisez les dieux : Faites des rituels et des sacrifices humains pour obtenir la protection divine et affronter une menace sombre qui met en danger la survie de votre ville.

Équilibrez les systèmes : Gérez l'économie, la religion et la survie. Convertissez les réfugiés en membres de votre société, mettez-les au travail ou sacrifiez-les. Attribuez des rôles aux captifs, aux nobles et aux prêtres.

Expéditions : Envoyez des expéditions partout dans la vallée de Mexico pour assurer la prospérité de votre ville grâce à la collecte de ressources et au commerce.

Construisez des temples : Créez de grands temples, des académies et des jardins qui montrent la gloire et la dévotion de votre civilisation.

Aztecs: The Last Sun est disponible aujourd'hui en accès anticipé sur Steam, GOG.com et l'Epic Games Store.