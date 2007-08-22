DerniÃ¨res actus
Little Nightmares Enhanced Editi...
Forgive Me Father 2 vient de sor...
Aztecs: The Last Sun est en accÃ...
Celestial Empire est en accÃ¨s a...
PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
HYPERVIOLENT est disponible en accÃ¨s anticipÃ©
Un jeu qui porte bien son nom !
Fulqrum Publishing, nfoPRINCE et Terminist Arcade sont heureux d'annoncer que HYPERVIOLENT, un jeu qui mélange l'ancien style de jeu de tir et le jeu de simulation immersive, est maintenant disponible sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com.
Ce jeu de tir à la première personne (FPS), qui est parfait pour les amateurs de jeux comme Quake et DOOM, vous fera réveiller un ancien mal. Vous serez armé jusqu'aux dents de fusils, de lance-roquettes et même de haches pour vous battre dans un astéroïde minier abandonné. Si les armes à feu rendent les choses trop faciles, vous pouvez aussi donner des coups de pied et de poing ou même utiliser les bras de vos ennemis.
HYPERVIOLENT n'est pas seulement pour les amateurs de sang, de tripes et de jeux de tir classiques. En effet, vous découvrirez un sombre secret en explorant les restes ensanglantés de vos ennemis et en fouillant les journaux de bord et les terminaux.
La version 1.0 propose 22 armes, 14 zones à explorer et cinq boss à détruire. Vous aurez aussi la chance de piloter votre propre vaisseau spatial dans les corridors de l'I.E.C Commodus et d'utiliser de puissants outils pour contrôler vos ennemis.
HYPERVIOLENT sera offert en plusieurs langues, avec des sous-titres en allemand, français, espagnol, portugais brésilien, chinois simplifié et russe.
Les joueurs sur console ne seront pas laissés pour compte ! HYPERVIOLENT est en cours de développement pour la PS5 et la Xbox Series S|X. D'autres détails sur la sortie sur console seront annoncés prochainement.
HYPERVIOLENT est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Le jeu célébrera son lancement en version 1.0 le 23 septembre 2025 !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dÃ¨s maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dÃ¨s maintenant
- Screamer nous rÃ©vÃ¨le une nouvelle Ã©quipe
- CODE VEIN II arrive dÃ©but 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)