HYPERVIOLENT est disponible en accÃ¨s anticipÃ©

PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Un jeu qui porte bien son nom !

Fulqrum Publishing, nfoPRINCE et Terminist Arcade sont heureux d'annoncer que HYPERVIOLENT, un jeu qui mélange l'ancien style de jeu de tir et le jeu de simulation immersive, est maintenant disponible sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com.

Ce jeu de tir à la première personne (FPS), qui est parfait pour les amateurs de jeux comme Quake et DOOM, vous fera réveiller un ancien mal. Vous serez armé jusqu'aux dents de fusils, de lance-roquettes et même de haches pour vous battre dans un astéroïde minier abandonné. Si les armes à feu rendent les choses trop faciles, vous pouvez aussi donner des coups de pied et de poing ou même utiliser les bras de vos ennemis.

HYPERVIOLENT n'est pas seulement pour les amateurs de sang, de tripes et de jeux de tir classiques. En effet, vous découvrirez un sombre secret en explorant les restes ensanglantés de vos ennemis et en fouillant les journaux de bord et les terminaux.

La version 1.0 propose 22 armes, 14 zones à explorer et cinq boss à détruire. Vous aurez aussi la chance de piloter votre propre vaisseau spatial dans les corridors de l'I.E.C Commodus et d'utiliser de puissants outils pour contrôler vos ennemis.

HYPERVIOLENT sera offert en plusieurs langues, avec des sous-titres en allemand, français, espagnol, portugais brésilien, chinois simplifié et russe.

Les joueurs sur console ne seront pas laissés pour compte ! HYPERVIOLENT est en cours de développement pour la PS5 et la Xbox Series S|X. D'autres détails sur la sortie sur console seront annoncés prochainement.



HYPERVIOLENT est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Le jeu célébrera son lancement en version 1.0 le 23 septembre 2025 !



