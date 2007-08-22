PRAGMATA nous montre un nouveau trailer

Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Une aventure d'action sur fond de science-fiction, avec une touche de hacking !

Une nouvelle bande-annonce du jeu d'action de science-fiction, PRAGMATA, a été dévoilée. Elle illustre le système de combat, les options stratégiques, les nouvelles armes et les améliorations.

La vidéo donne un aperçu d'un nouveau lieu ainsi que du Refuge. C'est dans ce refuge que les joueurs pourront imprimer et améliorer leurs armes et leurs nœuds de piratage, notamment le Canon perforeur et le Générateur de leurres. La bande-annonce dévoile également un nouveau type de nœud de piratage, le Multihacking, que Diana peut utiliser pour neutraliser plusieurs ennemis d'un seul coup. La clé pour vaincre de puissants ennemis réside dans la combinaison de diverses armes et de nœuds de piratage.

En dehors des combats, Hugh et Diana exploreront la station lunaire. À partir du Refuge, ils pourront prendre le tramway, qui pourra les conduire à tous les sas d'évacuation qu'ils auront déverrouillés. Ces sas servent également de points de sauvegarde importants tout au long du voyage de Hugh et Diana pour retourner sur Terre.

PRAGMATA est un jeu d'action et d'aventure futuriste prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu est maintenant disponible dans la liste de souhaits sur le PlayStation Store et sur Steam.