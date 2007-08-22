Dernières actus
Onimusha: Way of the Sword : nou...
Clean Up Earth est disponible en...
HYPERVIOLENT est disponible en a...
Little Nightmares Enhanced Editi...
Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
PRAGMATA nous montre un nouveau trailer
Une aventure d'action sur fond de science-fiction, avec une touche de hacking !
Une nouvelle bande-annonce du jeu d'action de science-fiction, PRAGMATA, a été dévoilée. Elle illustre le système de combat, les options stratégiques, les nouvelles armes et les améliorations.
La vidéo donne un aperçu d'un nouveau lieu ainsi que du Refuge. C'est dans ce refuge que les joueurs pourront imprimer et améliorer leurs armes et leurs nœuds de piratage, notamment le Canon perforeur et le Générateur de leurres. La bande-annonce dévoile également un nouveau type de nœud de piratage, le Multihacking, que Diana peut utiliser pour neutraliser plusieurs ennemis d'un seul coup. La clé pour vaincre de puissants ennemis réside dans la combinaison de diverses armes et de nœuds de piratage.
En dehors des combats, Hugh et Diana exploreront la station lunaire. À partir du Refuge, ils pourront prendre le tramway, qui pourra les conduire à tous les sas d'évacuation qu'ils auront déverrouillés. Ces sas servent également de points de sauvegarde importants tout au long du voyage de Hugh et Diana pour retourner sur Terre.
PRAGMATA est un jeu d'action et d'aventure futuriste prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu est maintenant disponible dans la liste de souhaits sur le PlayStation Store et sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dès maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dès maintenant
- Screamer nous révèle une nouvelle équipe
- CODE VEIN II arrive début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)